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Сбер внедрил автоблокировку звонков со скрытых номеров

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис «Определитель номера» в приложении СберБанк Онлайн начал автоматически блокировать звонки со скрытых номеров, избавив пользователей от необходимости отвечать на подозрительные вызовы, сообщила пресс-служба Сбера.

Новая функция блокирует анонимные звонки по телефону и в мессенджерах еще до первого гудка.

«Решение призвано повысить безопасность — защитить от мошенников, спамеров и нежелательных контактов», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Функция доступна в мобильном приложении для Android. Чтобы ею воспользоваться, нужно обновить приложение до актуальной версии, активировать в настройках «Определитель номера» (это бесплатно) и включить соответствующую опцию в разделе «Блокировка скрытых номеров».

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