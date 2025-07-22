Сбер внедрил автоблокировку звонков со скрытых номеров

Сервис «Определитель номера» в приложении СберБанк Онлайн начал автоматически блокировать звонки со скрытых номеров, избавив пользователей от необходимости отвечать на подозрительные вызовы, сообщила пресс-служба Сбера.

Новая функция блокирует анонимные звонки по телефону и в мессенджерах еще до первого гудка.

«Решение призвано повысить безопасность — защитить от мошенников, спамеров и нежелательных контактов», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Функция доступна в мобильном приложении для Android. Чтобы ею воспользоваться, нужно обновить приложение до актуальной версии, активировать в настройках «Определитель номера» (это бесплатно) и включить соответствующую опцию в разделе «Блокировка скрытых номеров».