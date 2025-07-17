«Билайн» протестирует спутниковую связь в мобильных сетях

Мобильный оператор «Билайн» протестирует интеграцию спутниковых платформ в мобильную сеть, сообщила пресс-служба компании.

Соответствующее соглашение оператор подписал с компанией «Решетнев», которая входит в госкорпорацию «Роскосмос». В его рамках планируется объединение станций «Решетнев» в единую сеть на базе инфраструктуры «Билайна».

Проект предполагает создание опытной зоны, где будут изучаться возможности использования спутников и других космических платформ для передачи данных с применением технологий 4G-A и 5G-NTN.

Успешная реализация пилотной зоны снизит издержки на развитие телеком-инфраструктуры в труднодоступных регионах, а также может поспособствовать развитию гибридной связи на территории всей страны, отмечается в сообщении.

«Спутниковая связь — это передовое решение для обеспечения связи в труднодоступных локациях — например, в сельской местности, в горах или на море», — подчеркнул гендиректор «Билайна» Сергей Анохин.

Он уточнил, что без широкого запуска таких технологий в стране будет невозможно дальнейшее распространение интернета вещей, беспилотного вождения, управления удаленными объектами.