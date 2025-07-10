Девушка погибла в ДТП с пьяным подростком за рулем

Фото: © кадр из видео ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии

Пьяный подросток в Красноярском крае не справился с управлением автомобилем, в результате опрокидывания машины погибла несовершеннолетняя пассажирка, сообщило СУ СК РФ по региону.

Вечером 9 июля находящийся в состоянии алкогольного опьянения 16-летний подросток без прав ехал на автомобиле «ВАЗ» из села Алтат в направлении города Назарово. С ним в салоне находились еще четверо сверстников.

По предварительным данным, он не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, в результате на месте погибла 16-летняя пассажирка. Водитель и трое других несовершеннолетних с травмами доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное водителем без прав и в состоянии опьянения). Максимальная санкция статьи — 12 лет.