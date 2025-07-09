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Футбольному судье грозит до 7 лет за неназначенный пенальти

Источник:
РБК
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Футбольный мяч на поле
Фото: © Sibnet.ru

Полиция задержала футбольного арбитра Богдана Головко, обслуживавшего матчи Первой лиги (ФНЛ), по подозрению во влиянии на результаты чемпионата России. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Рефери задержан 8 июля силами МВД при содействии руководства Российского футбольного союза. По версии следствия, Головко сознательно не назначил пенальти в ворота московского «Торпедо» в матче против «Камаза» 24 мая 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Тот матч, завершившийся со счетом 1:1, имел решающее значение для определения команд, которые по итогам сезона напрямую выйдут в высший дивизион – Российскую премьер-лигу (РПЛ). По ходу встречи, в которой «Торпедо» устраивала ничья, судья дважды не назначил пенальти в пользу «Камаза».

По одному из эпизодов экспертно-судейская комиссия сочла решение арбитра верным, по второму – ошибочным: защитник «Торпедо» Глеб Шевченко совершил «безрассудный контакт открытой стопой в область ахиллова сухожилия» нападающего «Камаза» Даниила Моторина.

Статья 184 УК РФ, по которой подозревают Головко, предусматривает до семи лет лишения свободы.

В июне по подозрению в даче взятки арбитрам были арестованы владелец ФК «Торпедо» Леонид Соболев и бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов.

Ситуацию вокруг «Торпедо» контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит 10 июля. Источник РБК не исключил, что по итогам заседания результаты чемпионата могут быть пересмотрены.

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Спорт #Футбол #Криминал
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Топ комментариев

mosquito__2010

Если мы идем к тому, что должны стереть нацию в ноль, мы очень быстро и успешно в этом преуспеваем ©ну...

physx

То есть, если чье то мнение не совпадает с твоим, значит это жертва пропаганды? Громкое заявление.

mosquito__2010

а теперь озвучь хоть один как ты выразился патриотический лозунг. очень любопытно что именно ты имеешь...

corrector

половые извращенцы просто другими категориями мыслить не могут, а их на западе полно во власти