Футбольному судье грозит до 7 лет за неназначенный пенальти

Полиция задержала футбольного арбитра Богдана Головко, обслуживавшего матчи Первой лиги (ФНЛ), по подозрению во влиянии на результаты чемпионата России. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Рефери задержан 8 июля силами МВД при содействии руководства Российского футбольного союза. По версии следствия, Головко сознательно не назначил пенальти в ворота московского «Торпедо» в матче против «Камаза» 24 мая 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Тот матч, завершившийся со счетом 1:1, имел решающее значение для определения команд, которые по итогам сезона напрямую выйдут в высший дивизион – Российскую премьер-лигу (РПЛ). По ходу встречи, в которой «Торпедо» устраивала ничья, судья дважды не назначил пенальти в пользу «Камаза».

По одному из эпизодов экспертно-судейская комиссия сочла решение арбитра верным, по второму – ошибочным: защитник «Торпедо» Глеб Шевченко совершил «безрассудный контакт открытой стопой в область ахиллова сухожилия» нападающего «Камаза» Даниила Моторина.

Статья 184 УК РФ, по которой подозревают Головко, предусматривает до семи лет лишения свободы.

В июне по подозрению в даче взятки арбитрам были арестованы владелец ФК «Торпедо» Леонид Соболев и бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов.

Ситуацию вокруг «Торпедо» контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит 10 июля. Источник РБК не исключил, что по итогам заседания результаты чемпионата могут быть пересмотрены.