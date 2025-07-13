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Первый чемпионат мира по футболу: как это было в 1930 году

Источник:
Sibnet.ru
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Официальная история чемпионатов мира по футболу началась в 1930 году. Первый Кубок мира прошел в столице Уругвая Монтовидео с 13 по 30 июля. В нем приняли участие 13 команд, а победителем стали хозяева. 

Игры проходили на стадионах «Сентенарио», «Поситос» и «Гранд Парк Сентраль», в турнире участвовали команды: Аргентина, Бельгия, Боливия Бразилия, Мексика, Перу, Парагвай, Румыния, США, Уругвай, Франция, Чили и Югославия.

История с географией

Команда Уругвая в 20-е годы прошлого века считалась одной из сильнейших в мире, и это сыграло важную роль при выборе места проведения первого чемпионата. Уругвайцы выиграли подряд олимпийские медали в 1924 и в 1928 годах. Ажиотаж вокруг олимпийских турниров подтолкнул ФИФА к организации собственного чемпионата. 29 мая 1928 года на очередном Конгрессе организации большинством голосов (27 против пяти) было принято решение учредить Кубок мира.

Шесть стран подали заявки на проведение первого чемпионата мира. Но перед официальным голосованием Конгресса ФИФА все кандидатуры европейских стран неожиданно были сняты. Сначала отказались Нидерланды и Венгрия, затем Швеция отказалась в пользу Италии, а Италия и Испания отказались от своих заявок, оставив из кандидатов только Уругвай. 18 мая 1929 года Конгресс избрал Уругвай хозяином первого розыгрыша Кубка.

Инфографика Страны-хозяйки чемпионата мира по футболу

Для руководителей национальных федераций футбола в Европе стало проблемой необходимость оплачивать отсутствие в клубах игроков сборных в течение 6-8 недель. Кроме того, переезд в Южную Америку создавал и логистические проблемы. В результате многие европейские страны отказались от участия в первом чемпионате. 

ФИФА получила от чемпионата крупный доход в 255 017 долларов.

На него не поехали лучшие сборные Европы: Италия, Австрия, Венгрия, Чехословакия, Германия, Швейцария. В итоге первый Кубок стал единственным в истории, где не проводились отборочные соревнования. В финальной части играли все собравшиеся на состязание 13 команд.

Уругвайцы обиделись на отношение европейцев и позже пропустили два чемпионата 1934 и 1938 годов, которые проводились в Италии и Франции.

Формула игр и отборочные

На предварительной стадии игр команды разделили на четыре группы, в одной оказалось четыре участника. В полуфинал вышли победители групп, ими стали сборные Аргентины, Югославии, Уругвая и США.

Первый матч на чемпионате мира провели сборные Франции и Мексики. Инициатива была на стороне французов. На 19-й минуте первый гол чемпионата мира забил Люсьен Лоран. На 26-й минуте французский вратарь Алекс Тепо получил травму в результате удара ногой по челюсти. Позицию в воротах занял левый защитник Шантрель (замены на поле будут разрешены лишь через 40 лет). Но даже вдесятером французы победили со счетом 4:1.

Отборочный матч между Югославией и Бразилией на чемпионате мира в 1930году
Матч между Югославией и Бразилией на первом ЧМ по футболу
Фото: El Grfico

Самыми напряженными были игры в группах А и В. В группе А основными соперниками стали сборные Аргентины и Франции. Победу аргентинцам принес штрафной удар Луиса Монте на 81-й минуте матча. В группе В потенциальный лидер чемпионата, сборная Бразилии, проиграла со счетом 1:2 команде Югославии. Бразильцы пропустили два гола в первые полчаса и в остальное время не смогли отыграться.


Матч между Уругваем и Югославией в полуфинале чемпионата мира 1030 года
Матч между Уругваем и Югославией на первом ЧМ по футболу
Фото: Unknown author

Матчи полуфинала прошли без интриги — серьезной борьбы не было. С одинаковым счетом 6:1 Аргентина победила команду США, а Уругвай — сборную Югославии. 

Финал

В борьбе за золото встретились команды соседних стран – также, как и в финале Олимпиады 1928 года. Матч состоялся 30 июля на стадионе «Сентенарио». По официальным данным, там собралось порядка 68 тысяч зрителей, неофициальные источники сообщали о 90 тысячах болельщиков. Около 20 тысяч из них приехали на финал из Аргентины.


Мячи, которыми игрался финальный матч. Слева — аргентинский мяч, справа — уругвайский
Мячи финального матча. Слева — аргентинский мяч, справа — уругвайский
Фото: Ben Sutherland / CC BY 2.0

Финальный матч игрался двумя разными мячами. Игроки команд поспорили, чьим мячом будут играть. Спор решила жеребьевка: первый тайм провели аргентинским мячом, а второй — уругвайским. По стечению обстоятельств команды успешнее сыграли ту часть матча, в которой использовался их мяч.

Счет открыл на 12-й минуте уругваец Дорадо, но затем аргентинец Пейселье на 35-й минуте сравнял его, а спустя две минуты Гилермо Стабиле вывел свою команду вперед. 

Команда Уругвая, победившая в первом чемпионате мира по футболу в 1930 году
Команда Уругвая
Фото: НеизвестенUnknown author

После первого тайма аргентинцы побеждали со счетом 2:1. Уругваец Педро Сеа смог забить ответный мяч на 55-й минуте, а затем Сантос Ириарте и Эктор Кастро забили еще два мяча — 4:2. Так первым обладателем Кубка мира стала сборная Уругвая.

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