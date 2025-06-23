Цены на нефть подскочили на фоне ударов по Ирану

Цены на нефть марки Brent превысили 80 долларов за баррель на фоне удара США по ядерным объектам Ирана, приводит агентство Bloomberg результаты торгов.

Стоимость нефти взлетела после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана и пригрозили дальнейшими атаками, вызвав опасения по поводу того, что поставки нефти из региона могут быть нарушены, приводит агентство мнение экспертов.

Цена на нефть марки Brent выросла на 5,7% до 81,4 доллара за баррель. В последний раз стоимость поднималась до этой отметки в конце января.

По мнению экспертов, если Иран закроет Ормузский пролив в ответ на атаки США даже на один день, цена может резко вырасти до 120 и даже 150 долларов за баррель.



