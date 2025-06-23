НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цены на нефть подскочили на фоне ударов по Ирану

Источник:
Bloomberg
545 7
Нефтяной танкер
Нефтяной танкер
Фото: © Sibnet.ru

Цены на нефть марки Brent превысили 80 долларов за баррель на фоне удара США по ядерным объектам Ирана, приводит агентство Bloomberg результаты торгов.

Стоимость нефти взлетела после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана и пригрозили дальнейшими атаками, вызвав опасения по поводу того, что поставки нефти из региона могут быть нарушены, приводит агентство мнение экспертов.

Цена на нефть марки Brent выросла на 5,7% до 81,4 доллара за баррель. В последний раз стоимость поднималась до этой отметки в конце января.

По мнению экспертов, если Иран закроет Ормузский пролив в ответ на атаки США даже на один день, цена может резко вырасти до 120 и даже 150 долларов за баррель.


Еще по теме
Новак заявил о готовности России запустить «Северный поток — 2»
Экспорт российской нефти упал на треть после новых санкций ЕС
Глава Якутии назвал уголь незаменимым для большей части России
Россия нарастила экспорт сжиженного газа, несмотря на санкции
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина предложила ввести план по ликвидации русских
Российские геймеры пожаловались на недоступность онлайн-игр
Макаревича приняли за пленного израильского пилота
Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Самое обсуждаемое
56
Путин объявил всю Украину «российской»
46
Зеленский назначил нового главу Сухопутных войск
32
Путин предложил Украине признать итоги референдумов
28
Украина предложила ввести план по ликвидации русских
28
Захарова обвинила Мелони в незнании международного права