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Путин впервые рассказал о внучке

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин впервые публично упомянул о том, что у него есть внучка.

«Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, я сказал про свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке», — сказал президент на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, ее стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Путин добавил, что его дочь «еще в начале 2000-х годов, до всех этих значимых и известных событий, начала инициативно изучать китайский язык просто потому, что ей так хотелось». «Взяла преподавателя и изучала», — отметил он.

Ранее Путин рассказывал только о том, что у него есть два внука, но не называл их имен и возраста.

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mosquito__2010

истерика.иллюзии полностью затмили разум этих несчастных.хотя разума там не было изначально одна только...

physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

snoo

Мы ежей едим и кротовуху пьем, чо ты набрасываешь

pepelmetal

Так нилох попрошайка уже достал всех, ему бы о сохранении своего бренного тела переживать, а не разгуливать!