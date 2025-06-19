Путин впервые рассказал о внучке

Президент России Владимир Путин впервые публично упомянул о том, что у него есть внучка.

«Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, я сказал про свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке», — сказал президент на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, ее стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Путин добавил, что его дочь «еще в начале 2000-х годов, до всех этих значимых и известных событий, начала инициативно изучать китайский язык просто потому, что ей так хотелось». «Взяла преподавателя и изучала», — отметил он.

Ранее Путин рассказывал только о том, что у него есть два внука, но не называл их имен и возраста.