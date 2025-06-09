Российский мессенджер Max представят летом 2025 года

Российский мессенджер Max от компании VK представят летом 2025 года, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Max станет национальным мессенджером, универсальной цифровой платформой, которая заменит бумажные документы и упростит взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными структурами. Фактически, он станет российским аналогом китайского WeChat.

Шадаев подчеркнул, что мессенджер разрабатывается частной компанией. По его словам, государство поддерживает проект для того, чтобы дать ему возможность конкурировать за аудиторию, передает «Интерфакс».

Министр отметил, что Max будет безопаснее зарубежных аналогов, зарегистрироваться в нем можно будет по номеру телефона. Для дополнительного функционала потребуется авторизация через «Госуслуги».

Среди других особенностей будущей платформы — цифровой ID, способный заменить паспорт, электронная подпись через сервис «Госключ» для юридических операций, интеграция с электронными журналами и школьными чатами.