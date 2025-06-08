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Губернатор объяснил отсутствие мобильного интернета в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Омска вторые сутки жалуются на отсутствие мобильного интернета в городе или его нестабильную работу, проблему прокомментировал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Омичи пожаловались на массовые сбои в работе мобильного интернета в субботу, 7 июня. Им не могли воспользоваться абоненты «Билайна», «МегаФона», МТС, t2 и Yota.

«Действительно, в вашем районе могут быть временные ограничения в доступности услуг связи и интернета в сетях 3 и 4G (или только 4G/ только 3G), а также возможно отсутствие сети. Сроки ограничений нам пока неизвестны, и мы не может на них повлиять, так как причины не зависят от нас, как от оператора. Пожалуйста, подождите, — ответили представители t2 в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Проблема сохранилась и в воскресенье, 8 июня. «Мегафон» и Yota заявили, что трудности возникли по независящим от них причинам.

«Получаем сообщения о некорректной работе мобильной связи и мобильного интернета. Это связано с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ», — написал губернатор Хоценко в телеграм-канал.

Глава региона не уточнил даже примерный срок, когда работы будут завершены.

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