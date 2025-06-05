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«Яндекс Карты» получили радикальное обновление

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс» полностью переработал свой картографический сервис, сообщается в блоге компании. В частности, теперь на «Яндекс Картах» отображаются улицы и дороги с детальной разметкой.

Обновленные дороги показываются сервисом в режиме автомобильной навигации, при прокладывании маршрутов на общественном транспорте, на велосипеде и пешком, отмечается в сообщении.

Теперь пользователи могут увидеть велосипедные дорожки, полосы для автобусов и трамвайные пути. Фиолетовым цветом обозначаются подземные переходы, при этом даже предусмотрена маркировка типа подъема — с пандусом или ступенями.

Изменена типографика — она стала более читаемой. Например, в режиме навигатора более заметны пробки и названия улиц, в транспортном режиме улучшена заметность трамвайных путей и остановок.

На мелких масштабах стали доступны так называемые фотографические ориентиры — основные достопримечательности населенного пункта, который помогут пользователям сориентироваться «вживую».

Обновленные «Яндекс Карты» уже доступны в веб-версии, а также в приложениях для Apple iOS и Google Android. Детализированная разметка внедрена в карты более 40 городов России, их число в дальнейшем будет расти.

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Топ комментариев

physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

Qprovessional

китайские авто максимум ан лет 5, потом срочно надо менять на новую машину

Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...

GammiPluh

Они и так за бусы братьев продали, как раз бартер у них развит