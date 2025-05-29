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Нейросеть «Наташа» скрывала сотни работавших вручную индийцев

Источник:
Sibnet.ru
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Стартап Builder.ai, владевший чат-ботом «Наташа», объявил о банкротстве. Компания предлагала клиентам использовать свою нейросеть для разработки программного обеспечения.

Пользователи указывали шаблон и функции будущей программы, а нейросеть «Наташа» генерировала код нового приложения. Однако на самом деле вместо искусственного интеллекта за созданием приложений стояли сотни сотрудников из Индии, выяснила газета Financial Times.

Они вручную обрабатывали запросы клиентов, отправляя им соответствующий код. В ряде случаев он был нерабочим, однако ошибки списывались на несовершенство искусственного интеллекта.

Компания была основана в 2016 году двумя индийскими предпринимателями и привлекла более 480 миллионов долларов инвестиций. В частности, ее финансировал Microsoft. В 2018 году ее стоимость достигала 1,5 миллиарда долларов.

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Топ комментариев

corrector

Гренландию и Канаду уже присоединил к США что ли? Китай нагнул в экономической войне? .. а, нет..

corrector

Терпение Трампа скоро кончится и он перестает помогать России, а нет он и не помогал, он помогает...

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун