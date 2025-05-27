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«Госуслуги» запустили новое приложение для родителей школьников

Источник:
Sibnet.ru
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Новое приложение появилось в экосистеме «Госуслуг», с его помощью можно узнать успеваемость детей, их оценки, расписание и домашние задания, сообщила пресс-служба Минцифры.

Приложение «Госуслуги Моя школа» работает в 80 регионах страны, поддерживает веб-версию, его также можно скачать в RuStore, Google Play, AppGallery и App Store. Использовать приложение можно по желанию, оно будет дополнять привычные для родителей инструменты.

Среди основных функций сервиса — возможность смотреть и дополнять распорядок дня ребенка, узнавать о домашних заданиях, проверять успеваемость через оценки и средний балл, отмечается в сообщении.

Вся информация защищена и доступна только родителю и школьнику. Для авторизации каждому из них необходима подтвержденная учетная запись «Госуслуг».

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mosquito__2010

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