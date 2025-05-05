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Пользователи Windows 11 потеряли данные после обновления

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи после мартовского удаления Microsoft сценария bypassnro.cmd в Windows 11 начали сталкиваться с потерей данных на своем ПК. Проблема вызвана принудительным шифрованием диска с помощью BitLocker.

В последнем обновлении операционной системы механизм шифрования диска с помощью BitLocker включается по умолчанию и затрагивает не только корпоративные, но и домашние версии Windows 11 24H2, пишет портал Neowin.

При этом Microsoft автоматически активирует BitLocker при входе в учетную запись без предварительных уведомлений, что приводит к невозможности доступа к данным при отсутствии резервных копий ключей шифрования.

На данный момент Microsoft обнародовала официальное руководство по резервному копированию и восстановлению ключей BitLocker, которое рекомендуется сохранить для экстренных ситуаций.

Пользователи также могут вручную отключить шифрование в реестре или воспользоваться настройками Windows 11 24H2, чтобы управлять параметрами BitLocker.

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Топ комментариев

Alhazred

Идн лесом Шурик. Провокатор из тебя хуже чем из попа Гапона.

Alhazred

И схожу. А ты страдай морда фашисткая.

Alhazred

Это праздник для всех и воевавших и их детей и нас. Но тебе не понять этого бандеровская подстилка.

mosquito__2010

"взрослые" - в смысле как бабки на лавочке ? слушай а похоже. сплети домыслы истерики ваще тика в тику....