Пользователи Windows 11 потеряли данные после обновления

Пользователи после мартовского удаления Microsoft сценария bypassnro.cmd в Windows 11 начали сталкиваться с потерей данных на своем ПК. Проблема вызвана принудительным шифрованием диска с помощью BitLocker.

В последнем обновлении операционной системы механизм шифрования диска с помощью BitLocker включается по умолчанию и затрагивает не только корпоративные, но и домашние версии Windows 11 24H2, пишет портал Neowin.

При этом Microsoft автоматически активирует BitLocker при входе в учетную запись без предварительных уведомлений, что приводит к невозможности доступа к данным при отсутствии резервных копий ключей шифрования.

На данный момент Microsoft обнародовала официальное руководство по резервному копированию и восстановлению ключей BitLocker, которое рекомендуется сохранить для экстренных ситуаций.

Пользователи также могут вручную отключить шифрование в реестре или воспользоваться настройками Windows 11 24H2, чтобы управлять параметрами BitLocker.