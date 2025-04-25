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Гимнастке отказали в нейтральном статусе из‑за фото с Винер

Источник:
Sibnet.ru
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Ирина Винер и Лала Крамаренко
Фото: © @lalakramarenko2004

Международная федерация гимнастики (FIG) отказала в нейтральном статусе россиянке Лале Крамаренко в том числе из-за фото с бывшим главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер, сообщил источник.

Крамаренко отказали, потому что она принимала участие в гала-концерте, посвященном Дню защитника Отечества, а спортивный клуб ГБУ ДО «МГФСО», который она представляет, поддерживал СВО в соцсети «ВКонтакте». Еще одно обстоятельство — фото с Винер, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Винер уточнила Sport24, что была в бело-сине-красной шляпе на совместной фотографии с Крамаренко.

«На фотографии я была в шляпе с расцветкой российского флага. Это та шляпа, которую я всегда ношу на соревнованиях, вне зависимости от одежды», — заявила она.

По данным источника РИА Новости, Крамаренко подала апелляцию на решение FIG. Ее будет рассматривать Спортивный арбитражный суд (CAS).

Крамаренко 20 лет, она трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы (в команде), победительница Игр БРИКС в личном многоборье.

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