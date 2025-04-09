Выпуск российских телевизоров Irbis остановился из‑за низкого спроса

Воронежский завод «Квант» остановил выпуск телевизоров под брендом Irbis из-за низкого спроса. Это единственный производитель отечественных телевизоров, включенный в реестр Минпромторга.

Гендиректор предприятия Михаил Етонов уточнил, что возобновления производства во втором и третьем кварталах 2025 года не планируется, пишет «Коммерсантъ». Отказ завода связан с низким спросом на продукцию, отметили источники издания.

Ранее крупнейшими заказчиками по производству телевизоров у «Кванта» были китайские Xiaomi и TCL. Но из-за санкционных рисков китайские компании перестали поставлять компоненты в Россию, из-за чего «Квант» в 2024 году начал строительство завода в Казахстане.

При этом на российский рынок поставляются порядка 70 брендов телевизоров, поэтому заморозка производства в Воронеже фактически не отразится на ретейле, который в основном реализует иностранную продукцию.