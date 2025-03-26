Сборная России обновила рекорд серии сухих матчей

Сборная России по футболу обновила рекорд по серии сухих матчей, победив команду Замбии. Теперь общий счет побед уже 44:0.

Российские футболисты разгромили сборную Замбии со счетом 5:0. Максим Глушенков отличился трижды (8, 54 и 58 минуты). Голы забили Илья Вахания (44 минута) и Алексей Батраков (73 минута).

Сборная России выиграла восьмой матч подряд, при этом ни разу не пропустив. Общий счет в серии побед составил 44:0. Подопечные Карпина обыграла сборные Кубы (8:0), Сербии (4:0), Беларуси (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0) и Гренады (5:0).

Следующий товарищеский матч сборная России, проведет 6 июня против команды Нигерии.

Команда отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года. С тех пор футболисты проводят только товарищеские матчи.