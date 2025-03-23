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Новосибирская область оказалась в числе лидеров по ИИ

Источник:
РИА Новости
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Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Новосибирская область стали лидерами по созданию технологий искусственного интеллекта, сообщила Президентская академия (РАНХиГС).

«В топ-5 регионов-лидеров по потенциалу создания технологий ИИ вошли крупнейшая агломерация Москва, а также и несколько регионов – креативных ядер: Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Новосибирская область», — рассказали ТАСС в РАНХиГС.

На эту пятерку приходится около 66% всех исследовательских групп в сфере ИИ, 54% образовательных программ, 75% организаций-разработчиков. Кроме того, в этих регионах сосредоточено 63% компаний, разрабатывающих программное обеспечение, 74% их работников и 83% выручки.

«Сочетание нескольких, довольно отличающихся друг от друга типов регионов, судя по раннему распространению новой технологической волны, с высокой вероятностью сохранится и в будущем», — директор центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов.

Он отметил, что разработки ИИ не могут быть повсеместными: они концентрируются в центрах с высоким инновационным потенциалом.

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