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МТС закроет свой аналог YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение Nuum
Фото: © Sibnet.ru

МТС закроет свой видеохостинг Nuum, платформа будет доступна для пользователей и блогеров до 1 июня 2025 года, сообщила пресс-служба компании.

Сервис Nuum позволял загружать горизонтальные и вертикальные видео, а также вести прямые эфиры. В апреле 2024 года аудитория платформы в месяц составляла 5,2 миллиона уникальных пользователей, а число авторов контента достигло 40 тысяч.

Компания объяснила закрытие сервиса стремлением сконцентрироваться «на эффективности бизнеса и проектах с высокой окупаемостью». Развитие потребительского направления Nuum было признано «недостаточно эффективным».

Технологическую инфраструктуру несостоявшегося конкурента YouTube и TikTok передадут рекламному подразделению МТС AdTech, пишет РБК. Ее будут использовать для создания рекламной сети видеобаннеров, ориентированных на электронную коммерцию.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное

gena415

вот в голове не укладывается, как так он (Трамп) договаривается о прекращение огня, а сам поставляет...

Earthian

а точняк, походу спалился наш Билли Миллиган