МТС закроет свой аналог YouTube

МТС закроет свой видеохостинг Nuum, платформа будет доступна для пользователей и блогеров до 1 июня 2025 года, сообщила пресс-служба компании.

Сервис Nuum позволял загружать горизонтальные и вертикальные видео, а также вести прямые эфиры. В апреле 2024 года аудитория платформы в месяц составляла 5,2 миллиона уникальных пользователей, а число авторов контента достигло 40 тысяч.

Компания объяснила закрытие сервиса стремлением сконцентрироваться «на эффективности бизнеса и проектах с высокой окупаемостью». Развитие потребительского направления Nuum было признано «недостаточно эффективным».

Технологическую инфраструктуру несостоявшегося конкурента YouTube и TikTok передадут рекламному подразделению МТС AdTech, пишет РБК. Ее будут использовать для создания рекламной сети видеобаннеров, ориентированных на электронную коммерцию.