Пользователей Сети идентифицируют по «клавиатурному почерку»

Ученые Московского государственного университета информационных технологий, радиотехники и электроники разработали модуль идентификации пользователей по «клавиатурному почерку», сообщила пресс-служба вуза.

Система анализирует скорость печати, динамику набора текста, частоту ошибок и другие параметры. На основе этих данных создается уникальный «вектор характеристик» для каждого пользователя. В перспективе модуль может заменить традиционные пароли.

Собранные данные попадают в базу и сохраняются в виде шаблонов. При последующей проверке, если параметры совпадают, пользователь успешно проходит авторизацию. Система также автоматически обновляет шаблоны, адаптируясь к изменениям в поведении пользователя.

Разработчики уверены, что подделать манеру работы отдельных пользователей с клавиатурой сложнее, чем подобрать пароль. Кроме этого, метод не требует дополнительного оборудования, достаточно специальной программы.