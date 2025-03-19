НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Наказания улучшили способности нейросетей к обману

Источник:
Sibnet.ru
231 0

Наказания за обман не исправляют неправильное поведение нейросетей, а лишь заставляют системы искусственного интеллекта лучше маскировать свои действия, выяснили исследователи OpenAI.

Ученые провели несколько экспериментов с перспективной моделью ИИ, их результаты опубликованы в блоге компании. Нейросеть получала задачи, которые можно было выполнить обманным путем. В итоге искусственный интеллект активно использовал обман для достижения цели.

Для контроля за поведением новой модели использовался чат-бот GPT-4o. В некоторых случаях испытуемая система сознательно использовала обман для получения «награды». Например, она симулировала выполнение задач, не выполняя их в реальности.

Более того, использование штрафных санкций не устраняло такое поведение — модель все равно продолжала обманывать, только в случае наказаний она начинала эффективнее скрывать свои неправильные действия.

Исследователи OpenAI подчеркнули, что результаты показывают сложность контроля за поведением сложных нейросетей. По их мнению, необходимо разрабатывать более эффективные методы обучения и контроля ИИ.

Еще по теме
Что такое файлы cookie и чем они опасны
Нейросеть Илона Маска провалила поисковый тест
Telegram обязали удалить запрещенные стикеры
Советский домен интернета отключат после 2030 года
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
46986
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
55209
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
64718
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
64851
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
77446
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
48240
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
78096
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
73726
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2034134
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
98905
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Юрист предупредил о штрафах за сбор дров в лесу
Ozon и Wildberries предупредили за слишком низкие цены
Макрон пригрозил отправить войска на Украину без согласия России
Неожиданную угрозу здоровью нашли в бутилированной воде
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют

ben2005

Зарплату себе подняли на 1 трлн., вот и убытки.

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное