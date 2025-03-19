Пользователи «Сбербанк Онлайн» получили возможность передавать показания счетчиков горячей и холодной воды с помощью фотографии прибора учета, сообщила пресс-служба банка.

Искусственный интеллект распознает данные счетчиков по фотографии и автоматически внесет их в форму передачи показаний. Сфотографировать можно любой прибор учета воды вне зависимости от модели.

«Новый сервис упростил и автоматизировал процесс передачи показаний: теперь можно сфотографировать счетчики холодной и горячей воды — и умная система сама считает показания. Их больше не придется вводить вручную», — пояснила представитель банка Елена Пиляр.

Новый функционал позволяет сделать фотографию непосредственно в «Сбербанк Онлайн» или приложить изображение сторонним файлом. Это позволит передать показания за близких или арендаторов.

Для запуска функции специалисты Центра искусственного интеллекта обучили ИИ-модель обучили на нескольких тысячах фотографий приборов учета воды разных производителей, что позволило добиться высокой точности распознавания — порядка 97%.

Возможность уже доступна в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» для Android и iOS. В дальнейшем программа получит ИИ-сервисы для быстрой передачи данных приборов учета электроэнергии и отопления.