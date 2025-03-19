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«Сбербанк Онлайн» научили распознавать показания счетчиков

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи «Сбербанк Онлайн» получили возможность передавать показания счетчиков горячей и холодной воды с помощью фотографии прибора учета, сообщила пресс-служба банка.

Искусственный интеллект распознает данные счетчиков по фотографии и автоматически внесет их в форму передачи показаний. Сфотографировать можно любой прибор учета воды вне зависимости от модели.

«Новый сервис упростил и автоматизировал процесс передачи показаний: теперь можно сфотографировать счетчики холодной и горячей воды — и умная система сама считает показания. Их больше не придется вводить вручную», — пояснила представитель банка Елена Пиляр.

Новый функционал позволяет сделать фотографию непосредственно в «Сбербанк Онлайн» или приложить изображение сторонним файлом. Это позволит передать показания за близких или арендаторов.

Для запуска функции специалисты Центра искусственного интеллекта обучили ИИ-модель обучили на нескольких тысячах фотографий приборов учета воды разных производителей, что позволило добиться высокой точности распознавания — порядка 97%.

Возможность уже доступна в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» для Android и iOS. В дальнейшем программа получит ИИ-сервисы для быстрой передачи данных приборов учета электроэнергии и отопления.

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Топ комментариев

Uynachalnica

А можно узнать, что из имущества у нас используют эффективно? Газпром, Роснефть?

Улитка на склоне

Они народ не понимают. Депутатов нужно посадить на минималку и они сразу размножаться расхотят.

GammiPluh

там другие кресты на технике рисуют

Captain Nemo

А что ещё не всё прихватизировано что ли.Или типа грабь награбленное