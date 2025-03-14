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Приложение «Блокнот» получило поддержку нейросети

Источник:
Sibnet.ru
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Культовое приложение «Блокнот» получило новую функцию создания кратких изложений с помощью искусственного интеллекта, сообщила компания Microsoft в своем блоге.

Для использования новой функции достаточно выделить текст, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Краткое изложение». Инструмент позволяет не только генерировать краткие изложения, но также корректировать длину итогового текста.

Использовать нейросетевые возможности не обязательно — у пользователя есть возможность отключения интеллектуальных функций в настройках приложения, в этом случае будет доступен классический «Блокнот».

Как и в случае с другими функциями искусственного интеллекта в Windows 11, для использования краткого изложения в «Блокноте» необходимо войти в учетную запись Microsoft. Пока «Блокнот» с ИИ доступен только участникам каналов Canary и Dev Microsoft.

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