Приложение «Блокнот» получило поддержку нейросети

Культовое приложение «Блокнот» получило новую функцию создания кратких изложений с помощью искусственного интеллекта, сообщила компания Microsoft в своем блоге.

Для использования новой функции достаточно выделить текст, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Краткое изложение». Инструмент позволяет не только генерировать краткие изложения, но также корректировать длину итогового текста.

Использовать нейросетевые возможности не обязательно — у пользователя есть возможность отключения интеллектуальных функций в настройках приложения, в этом случае будет доступен классический «Блокнот».

Как и в случае с другими функциями искусственного интеллекта в Windows 11, для использования краткого изложения в «Блокноте» необходимо войти в учетную запись Microsoft. Пока «Блокнот» с ИИ доступен только участникам каналов Canary и Dev Microsoft.