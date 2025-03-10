НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

«Яндекс Погода» запустил сервис для аллергиков

Источник:
Sibnet.ru
216 0

«Яндекс» запустил новый сервис для аллергиков «Активность пыльцы», который выдает предупреждения о начале сезона цветения в уведомлениях и прогноз активности пыльцы в ближайшие десять дней, сообщила пресс-служба компании.

С помощью технологии, разработанной командой «Яндекс Погоды», сервис рассчитывает активность шести аллергенов: пыльцы березы, ольхи, амброзии, полыни, злаков и сорняков, отмечается в сообщении.

«Модель расчета активности пыльцы позволяет установить примерный диапазон начала цветения. С помощью свежих погодных данных прогноз корректируют в реальном времени», — уточнили разработчики.

Актуальная информация в сервисе отображается на специальной карте пыльцы, которая поможет тем, кто предпочитает переждать в других регионах пик концентрации аллергенов.

Сервис «Активность пыльцы» доступен всем пользователям приложения и веб-версии сервиса «Яндекс Погода», а также на главной странице «Яндекс Поиска» и «Яндекс Браузера».

Еще по теме
Новые абоненты Т2 получат «вечный» номер
Нейросеть снимет фильмы «почти как в Голливуде»
Сборку терминалов Starlink показали на видео
Появился еще один способ восстановить пароль от «Госуслуг»
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
43980
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
52230
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
61877
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
61865
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
74411
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
45221
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
74951
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
70789
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2031059
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
96101
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Рекордный приток мигрантов зафиксировали в России
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
Команда Трампа провела тайные переговоры с оппозицией Украины
Android после первого включения активирует слежку
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

corrector

там кусочек местности 7 на 7 км грубо говоря, всё насквозь разведывается, пролеатется любым...

GammiPluh

С тактической точки зрения Суджа окруженная с трех сторон идеальное место для выбивания личного состава...

pepelmetal

А зачем окраинцы бомбили вокзал Краматорска, театр Мариуполя или подвал Бучи?

corrector

ты то успел ночью до Суджи добежать ? а то кого мы в комментах пинать то будем ?