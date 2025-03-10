«Яндекс Погода» запустил сервис для аллергиков

«Яндекс» запустил новый сервис для аллергиков «Активность пыльцы», который выдает предупреждения о начале сезона цветения в уведомлениях и прогноз активности пыльцы в ближайшие десять дней, сообщила пресс-служба компании.

С помощью технологии, разработанной командой «Яндекс Погоды», сервис рассчитывает активность шести аллергенов: пыльцы березы, ольхи, амброзии, полыни, злаков и сорняков, отмечается в сообщении.

«Модель расчета активности пыльцы позволяет установить примерный диапазон начала цветения. С помощью свежих погодных данных прогноз корректируют в реальном времени», — уточнили разработчики.

Актуальная информация в сервисе отображается на специальной карте пыльцы, которая поможет тем, кто предпочитает переждать в других регионах пик концентрации аллергенов.

Сервис «Активность пыльцы» доступен всем пользователям приложения и веб-версии сервиса «Яндекс Погода», а также на главной странице «Яндекс Поиска» и «Яндекс Браузера».