НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Китайский робот первые сделал сальто вперед. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
215 0

Разработанный китайским стартапом EngineAI человекоподобный робот стал первым в мире исполнителем сложного акробатического трюка — сальто вперед с места. Соответствующее видео компания разместила на своей странице в соцсети X.

На опубликованных кадрах робот приседает, вытягивает руки вперед, после чего делает ими быстрый мах, проворачивая в плечевом суставе и одновременно отталкиваясь ногами от пола. Накопленная энергия во время прыжка переворачивает механизм.

Разработчики отметили, что сальто гораздо лучше показывает двигательные способности, чем обычный бег. Для возможности выполнения трюка компания задействовала передовые сенсорные технологии.

Ранее человекоподобные роботы, например Atlas компании Boston Dynamics, выполняли только сальто назад, так как технически сальто вперед значительно сложнее.

Еще по теме
Производство уникальных пропеллеров запустили в Новосибирске
Новейшие легкие пулеметы РПЛ‑20 появились в зоне СВО
Новые типы динамической защиты для танков разработают в России
Дроны «Князь вандал новгородский» стали кошмаром для ВСУ
смотреть все
Хайтек #Техника #Видеоновости
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
39593
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
47896
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
57787
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
57569
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
70017
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
40903
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
70428
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
66556
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2026628
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
92058
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как будут изымать заброшенные дачные участки
Маск заявил об увольнении Зеленского с поста президента Украины
США поставили Зеленскому ультиматум
Путин предложил США редкоземельные проекты в России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

карат11

Ничего не изменилось, как начинали торговать пенькой и воском так и продолжаем. Правда пенька и воск...

Denis CENTR

Кто там хотел захватить матушку Россию и завладеть её ресурсами?🤣🤣🤣Или это что то другое?Не китайцам,...

Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?

snoo

Вот что Трамп животворящий делает!