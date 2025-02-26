Китайский робот первые сделал сальто вперед. ВИДЕО

Разработанный китайским стартапом EngineAI человекоподобный робот стал первым в мире исполнителем сложного акробатического трюка — сальто вперед с места. Соответствующее видео компания разместила на своей странице в соцсети X.

На опубликованных кадрах робот приседает, вытягивает руки вперед, после чего делает ими быстрый мах, проворачивая в плечевом суставе и одновременно отталкиваясь ногами от пола. Накопленная энергия во время прыжка переворачивает механизм.

Разработчики отметили, что сальто гораздо лучше показывает двигательные способности, чем обычный бег. Для возможности выполнения трюка компания задействовала передовые сенсорные технологии.

Ранее человекоподобные роботы, например Atlas компании Boston Dynamics, выполняли только сальто назад, так как технически сальто вперед значительно сложнее.