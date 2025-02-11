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Определен пол древнейшего человека

Источник:
Sibnet.ru
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Международная группа ученых выяснила гендерную принадлежность обнаруженных в Южной Африке останков древнейшего гоминина вида Australopithecus africanus.

Соответствующие маркеры впервые удалось выделить из столь древнего образца гоминина, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом South African Journal of Science. Материал получили из зубной эмали.

Данный австралопитек обитал в период от 3,5 до 2 миллионов лет назад. Этот вид считается одним их наиболее архаичных предков современного человека. Для определения пола ученые использовали метод так называемой палеопротеомики.

Из зубной эмали специалистам удалось извлечь более 100 пептидов — коротких цепочек аминокислот, встроенных в белок амелогенин, играющий ключевую роль в развитии зубов. При этом у самцов и самок он вырабатывается по-разному.

Анализ показал, что изученный австралопитек был самцом. Отмечается, что ранее подобный метод использовали только для изучения ДНК динозавров.

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Наука #Наука #История
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