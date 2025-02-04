Сборная России по хоккею пропустит чемпионат мира 2026 года

Международная федерация хоккея не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

Заседание совета Международной федерации хоккея прошло в Швейцарии, участники обсудили допуск российских команд к международным турнирам. Главный аргумент запрета — безопасность участников.

«Одним из наших предложений было профинансировать дополнительную безопасность российской команды, только чтобы болельщики хоккея по всему миру снова увидели в деле одну из сильнейших сборных планеты», — уточнил представитель ФХР Павел Буре.

По решению Международной федерации хоккея российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года. В связи с этим национальные команды уже пропустили три чемпионата мира.