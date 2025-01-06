Музыканты «Гражданской обороны» выступили в зоне СВО

Бывшие участники культовой панк-группы «Гражданская оборона» выступили перед бойцами в зоне специальной военной операции.

Александр Андрюшкин (ударник «Гражданской обороны» с 1994 по 2005 год), Игорь Жевтун (гитарист «Гражданской обороны» с 1985-го по 1999-й) и Игорь Староватов (басист «Гражданской обороны» в 1980-х) дали три концерта в ДНР.

Музыканты живут в разных городах — Новосибирске, Тюмени и Москве, поэтому организация выступления заняла достаточно долгое время. Один концерт сыграли для военных 4 января, еще один — 5 января. Последнее выступление было организовано в Донецке.

Музыканты отыграли главные хиты «Гражданской обороны», включая «Лед под ногами майора», «Отряд не заметил потери бойца», «Винтовка», «Все идет по плану». Выступление закончилось советской песней «И вновь продолжается бой».