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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден объявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд военной помощи

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден заявил о выделении Украине почти 2,5 миллиарда долларов в рамках военной помощи, сообщила пресс-служба Белого дома.

В заявлении уточняется, что 1,25 миллиарда пойдет на нужды украинских военных, еще 1,22 миллиарда выделят в рамках в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку оружия у американских производителей.

«Министерство обороны в настоящее время поставляет сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины в преддверии зимы», — говорится в сообщении.

В новый пакет помощи вошли боеприпасы для противодронных систем (c-UAS) и ракетных систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, боеприпасы класса «воздух-земля», противотанковые системы Javelin, AT-4 и TOW, осколочные гранаты и взрывчатка, средства связи, программное обеспечение, обмундирование и запчасти.

Уходящая администрация США продолжит «неустанно работать над укреплением позиций Украины» в течение всего оставшегося срока Байдена на посту, добавили в Белом доме.

Действующий американский президент сложит полномочия 20 января 2025 года. С начала военных действий Вашингтон направил Киеву помощь на сумму более 60 миллиардов долларов.

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