Wi-Fi в российских самолетах появится до 2028 года

Wi-Fi на борту пассажирских самолетов в России может появиться до 2028 года, заявил генеральный директор государственного оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

«Мы со своей стороны попробуем решить эту задачу даже раньше (до 2028 года), потому что привыкли быть в передовиках», — сказал Волин в интервью ТАСС.

Доступ в интернет на борту некоторых российских самолетов предоставлялся через иностранные сервисы, настроенные на зарубежные спутники, но в настоящее время Россия от них отключена, напомнил руководитель «Космической связи».

«Мы видим большую потребность со стороны рынка в обеспечении пассажиров возможностью пользоваться интернетом на борту», — добавил Волин.