НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Wi-Fi в российских самолетах появится до 2028 года

Источник:
ТАСС
148 0

Wi-Fi на борту пассажирских самолетов в России может появиться до 2028 года, заявил генеральный директор государственного оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

«Мы со своей стороны попробуем решить эту задачу даже раньше (до 2028 года), потому что привыкли быть в передовиках», — сказал Волин в интервью ТАСС.

Доступ в интернет на борту некоторых российских самолетов предоставлялся через иностранные сервисы, настроенные на зарубежные спутники, но в настоящее время Россия от них отключена, напомнил руководитель «Космической связи».

«Мы видим большую потребность со стороны рынка в обеспечении пассажиров возможностью пользоваться интернетом на борту», — добавил Волин.

Еще по теме
Нейросеть научилась предсказывать дату смерти человека
Звонки через интернет запретили
Звонки через мессенджеры предложили ограничить
Маск повторно предложил сменить название «Википедии» на неприличное
смотреть все
Хайтек #Интернет #Транспорт и дороги
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
20894
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
29352
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
40286
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
39280
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
51612
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
20677
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
50887
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
48539
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2006449
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
74285
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Салфетки на удачу: как украсить новогодний стол
Где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда»
Замороженные активы России впервые перевели Украине
Орбан рассказал о двух сценариях окончания конфликта на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

за копейки статью с пола подобрала, 22 года, а ума нет

senik

Скорее всего «сквозняк в крыше». Не может нормальный человек, сознавая, что на всех заправках видеонаблюдение,...

physx

Доказательства есть, что он агент Кремля? То есть если кто- то за Россию, то это плохо?! Сам себя выдал...

corrector

Рожденный хрюкать, летать не может, я про свиней