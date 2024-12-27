Робопсы начали патрулирование железных дорог. ВИДЕО

РЖД приступили к тестированию биоморфных роботов для работы на участках железной дороги, которые потенциально могут быть опасными для людей, сообщается в телеграм-канале корпорации.

Специалисты «Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» протестировали, как робопсы выполняют прописанный алгоритм действий.

Кроме этого, они оценили время автономной работы аккумуляторов, а также возможности биоморфов патрулировать железнодорожную инфраструктуру на лапах и колесах, отмечается в сообщении.

В экспериментах задействовали робопсов, оснащенных камерами и лидарами. Роботы автоматически передавали собранную информацию оператору, который при желании мог наблюдать происходящее.

Если результаты тестирования признаю успешными, робопсы будут задействованы для диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава, а также для обеспечения безопасности железной дороги.