Химик объяснил, как формируется зависимость от энергетиков

Высокое содержание кофеина, который активирует дофаминовую систему мозга, вызывая чувство удовольствия и мотивации, — основная причина появления зависимости от энергетиков, сообщил ассистент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Никита Фаустов.

По данным исследования РАНХиГС, за последние десять лет доля потребителей таких напитков в России возросла с 16% до 23%. При этом многие, регулярно употребляющие энергетики, уверены в их положительном эффекте: они в три раза реже жалуются на быструю утомляемость по сравнению с теми, кто не пьет эти напитки.

«Поначалу формируется психологическая зависимость, основанная на приятных ощущениях. А при регулярном употреблении привычка пить (энергетик) в определенных ситуациях становится более укоренившейся. Вскоре человек начинает замечать, что без очередной баночки чувствует усталость и беспокойство», — объяснил Фаустов.

Организм адаптируется к действию кофеина, и при его отсутствии возникают симптомы усталости и апатии.

Однако постоянное употребление энергетиков может представлять серьезную угрозу для здоровья и развития подростков, включая учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, тревожность, бессонницу и зависимость.

Что касается безопасной дозировки, то для взрослых она не должна превышать 400 миллиграммов кофеина в день (примерно одна-две банки), а подросткам рекомендуется ограничиваться 100 миллиграммами в день.

Альтернативные варианты энергетиков — сироп женьшеня, лимонник китайский, розовая родиола. Но важно сочетать эти средства с полноценным сном, здоровым питанием и регулярными физическими упражнениями.