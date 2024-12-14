Искусственный интеллект выявит зайцев в транспорте

Сбербанк научил искусственный интеллект выявлять маршруты общественного транспорта с наибольшим количеством безбилетников. Модель разработали специалисты «Сбер Бизнес Софт».

Нейросеть на основе анализа определяет, в какое конкретно время и на каких маршрутах находится больше всего пассажиров, не желающих оплачивать проезд, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Решение способно на основе обезличенных данных об оплатах и пассажиропотоке предсказывать маршруты с наибольшим количеством безбилетников на горизонте одной, двух или трех недель. В перспективе это позволит снизить количество безбилетного проезда.

Ее использование возможно на маршрутах, где оплата производится только с помощью валидаторов и установлены датчики для подсчета пассажиропотока.