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Искусственный интеллект выявит зайцев в транспорте

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк научил искусственный интеллект выявлять маршруты общественного транспорта с наибольшим количеством безбилетников. Модель разработали специалисты «Сбер Бизнес Софт».

Нейросеть на основе анализа определяет, в какое конкретно время и на каких маршрутах находится больше всего пассажиров, не желающих оплачивать проезд, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Решение способно на основе обезличенных данных об оплатах и пассажиропотоке предсказывать маршруты с наибольшим количеством безбилетников на горизонте одной, двух или трех недель. В перспективе это позволит снизить количество безбилетного проезда.

Ее использование возможно на маршрутах, где оплата производится только с помощью валидаторов и установлены датчики для подсчета пассажиропотока.

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