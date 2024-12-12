Определился новый чемпион мира по шахматам

Доммараджу Гукеш из Индии стал обладателем мировой шахматной короны. В заключительной партии матча в Сингапуре индийский гроссмейстер обыграл китайца Дин Лижэня.

Дин Лижэнь играл белыми фигурами, Гукеш — черными. По итогам 14 партий Гукеш одержал победу со счетом 7,5:6,5. Гроссмейстер из Индии стал 18-м чемпионом мира.

Дин Лижэню 32 года. В 2023 году он стал чемпионом мира, победив россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке.

Гукешу 18 лет, на момент проведения турнира претендентов в апреле этого года ему было 17 лет, он стал самым молодым победителем соревнований в истории. Он также является вторым чемпионом мира из Индии, первым был Вишванатан Ананд.