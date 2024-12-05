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Хэлс-коуч рассказала об опасности «тренда КБЖУ» и питания за 1 рубль

Источник:
Sibnet.ru
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Овощи
Фото: © Sibnet.ru

Покупка планов питания без посещения специалиста и постоянный подсчет белков, жиров и углеводов больше вредят человеку, чем помогают, утверждает health-коуч Анастасия Комарова.

Health-coach – специалист, работающий на стыке медицины, психологии и личностного роста. Его задача – помочь клиенту установить реалистичные цели в области здоровья, разработать стратегию их достижения и сопровождать.

КБЖУ — принятая в фитнесе и здоровом питании аббревиатура, в которой: К — калории, Б — белки, Ж — жиры, У — углеводы. Приверженцы правил КБЖУ соблюдают обязательное условие — количество потребляемых за сутки калорий должно быть меньше потраченных.

«Лишний раз фиксировать свое внимание на цифрах в калькуляторе в надежде потом увидеть заветную цифру на весах – путь к расстройствам пищевого поведения (РПП) и дальнейшему длительному лечению», – сказала Комарова Sibnet.ru.

Исследования показали, что подсчет калорий вызывает пищевую тревожность. У тех, кто следовал этому фанатично, длительно использовал специальные приложения, развивалась анорексия, булимия и другие РПП.

Особенно опасно, когда девушки начинают крайне мало есть, совмещая это с физическими нагрузками. Женщины более чувствительны к ограничению калорий, а тренировки в режиме «голодания» могут привести к гормональному сбою.

Для мужчин такой подход менее опасен, но возможен исключительно под надзором врача в режиме «сушки» перед спортивными соревнованиями.

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«Как специалист с высшим медицинским образованием, конечно, я отношусь к феномену "план похудения за 1 рубль" крайне негативно», – заявила Комарова.

По ее мнению, «гуру», создающие уникальные планы питания, зарабатывают на этом деньги, и не более. А люди, клюющие на подобное, зарабатывают себе либо убитое здоровье, либо не получают никакого результата. Тактика «минимум дела – максимум результата» никогда не принесет положительного результат.

Построение здорового тела и выстраивание здоровых пищевых привычек – это огромный труд. Но, подчеркивает врач, он окупается в кратном размере. Лучше обратиться к грамотному специалисту один раз, чем бесконечно покупать интернет-курсы в надежде на быстрый результат.

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