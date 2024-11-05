Малышева объяснила, куда исчезает лишний вес при похудении

Лишний вес и жир, когда человек худеет, превращается в углекислый газ и воду, объяснила ведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

«85% выдохнем, а 15% выделим с жидкостью — с мочой и потом», — сказала Малышева.

Например, из 10 килограммов жира через легкие выйдет 8,4 килограмма, а оставшиеся 1,6 килограмма превратятся в воду.

Врач объяснила, что жир сгорает в митохондриях — это «маленькие органеллы, которые находятся в клетках». Основной механизм — это окисление жировых молекул, в ходе чего они разрушаются.

Похудение происходит, когда пациент создает дефицит калорий, то есть потребляет меньше калорий, чем тратит. Это достигается путем комбинации правильного питания и физической активности.

«Надо начать двигаться, чтобы с учащенным дыханием выдохнуть наш лишний вес, с потом и мочой выделить его», — добавила Малышева.