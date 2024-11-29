Российские парашютисты прыгнули из стратосферы. ВИДЕО

Российские парашютисты Государственного летно-испытательного центра Минобороны прыгнули из стратосферы, установив мировой рекорд, сообщает телеграм-канал корпорации «Ростех».

Десантирование с высоты 10 120 метров организовали с помощью новейших парашютных систем «Тандем-400». Раскрытие парашютов произошло практически под хвостом самолета на высоте порядка десяти километров.

Отмечается, что парашютисты провели в воздухе около 30 минут, после чего всей группой успешно приземлились в установленный квадрат. Достижение уже внесено в Книгу Рекордов России.

Российский рекорд относится к групповым прыжкам. Рекорд высоты для одиночных прыжков установил в 2012 году австриец Феликс Баумгартнер, который прыгнул с высоты 38,9 километра.