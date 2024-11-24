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Какую максимальную скорость может развить человек

Источник:
Sibnet.ru
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Усэйн Болт
Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт
Фото: Erik van Leeuwen / GFDL

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт стал обладателем титула самого быстрого человека планеты, достигнув скорости 44,7 километра в час.

В 2009 году Болт установил мировой рекорд в беге на 100 метров. Он пробежал дистанцию за 9,58 секунды, достигнув максимальной скорости 44,7 километра в час. Но с этой скоростью он преодолел не всю дистанцию, а только небольшой участок в 20 метров.

Среди спринтеров-марафонцев самым быстрым признан кениец Элиуд Кипчоге. В 2019 году он преодолел марафонскую дистанцию в 42,195 километра за 1 час 59 минут и 40,2 секунды. Для этого ему пришлось бежать всю дистанцию со скоростью 21,1 километра в час.

Обычные, но тренированные люди могут бежать со скоростью 15-20 километров в час, но не более одного километра.

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