ВТБ остановил выдачу семейной ипотеки

ВТБ с 31 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке по причине исчерпания выделенных лимитов по программе.

«Вслед за другими участниками рынка с 31 октября ВТБ временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке. Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе», — говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Банк напомнил, что в сентябре перераспределил значительную часть своего лимита другим игрокам, когда «рынок де-факто был на пороге остановки выдач». Оформление сделок возобновится, как только правительство выделит новые лимиты.

Ранее 30 октября о приостановке записей на сделки в рамках семейной программы объявил Сбербанк. Лимиты между банками распределяет государственная корпорация «ДОМ.РФ». Этот процесс происходит по мере исчерпания банками выделенных средств.

Эксперты отмечают, что в условиях повышения ключевой ставки размер компенсации из бюджета также повышается. Это приводит к досрочному исчерпанию лимитов и сокращает возможности банков по выдаче новых кредитов по госпрограммам.