Российских программистов отстранили от работы над Linux

Ведущий разработчик ядра операционной системы Linux Грег Кроа-Хартман отстранил от работы над ним 11 россиян.

«Удалите некоторые записи из-за различных требований соответствия. Они могут быть возвращены в будущем, если будет предоставлена достаточная документация», — говорится в сообщении разработчика.

В список вошли сотрудники российских компаний и учебных заведений — МГУ, SberDevices, «Открытой мобильной платформы», компании NetUp, а также Metrotek.

Отлучение российских разработчиков от работы над ядром Linux прокомментировал создатель операционной системы Линус Торвальд. В своем сообщении он назвал причины решения «совершенно ясными», напомнив о санкциях против России.

12 сентября вступили в силу ограничения США, в соответствии с которыми американские компании и физлица не могут оказывать IT-консалтинговые услуги и услуги по проектированию, а также услуги IT-поддержки или облачные услуги российским организациям и гражданам.