WhatsApp добавил ссылки на звонки

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать ссылки на звонки в специальном разделе.

Опция называется «Создать ссылку на звонок». Функция нужна, чтобы присылать пользователям специальные ссылки-приглашения, нажав на которые получатель присоединяется к видеоконференции или голосовому звонку, пишет портал WABetaInfo.

Воспользоваться функцией можно во вкладке «Звонки». Предложение создать ссылку появляется сверху. Если нажать на него, появится дополнительное поле, в котором можно выбрать, для чего именно вам нужно создать приглашение — для видео или аудио.

Пока функция доступна в бета-версии мессенджера. Ожидается, что в ближайшие дни она станет доступна остальным пользователям WhatsApp.