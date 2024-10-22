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WhatsApp добавил ссылки на звонки

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать ссылки на звонки в специальном разделе.

Опция называется «Создать ссылку на звонок». Функция нужна, чтобы присылать пользователям специальные ссылки-приглашения, нажав на которые получатель присоединяется к видеоконференции или голосовому звонку, пишет портал WABetaInfo.

Воспользоваться функцией можно во вкладке «Звонки». Предложение создать ссылку появляется сверху. Если нажать на него, появится дополнительное поле, в котором можно выбрать, для чего именно вам нужно создать приглашение — для видео или аудио.

Пока функция доступна в бета-версии мессенджера. Ожидается, что в ближайшие дни она станет доступна остальным пользователям WhatsApp.

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