За что задержали блогера Лерчек и ее бывшего мужа

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж стали фигурантами нового уголовного дела, связанного с финансовыми махинациями.

Блогеров Валерию Чекалину, Артема Чекалина и Романа Вишняка (соучредитель фирмы Чекалина ООО «Лейтик мейкап») подозревают в переводе денег с оплаты марафонов на счета одной из фирм в ОАЭ.

«Валерия и Артем Чекалины задержаны на 48 часов. Третий фигурант Роман Вишняк также задержан на этот срок», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, речь идет о переводе денежных средств от продажи косметических товаров Letique. Лерчек проводила марафоны, где разыгрывала косметику.

По неофициальным данным, якобы еще до развода Чекалины при содействии Вишняка только за 2024 год вывели около 1 миллиона долларов через Дубай.

Все фигуранты дела подозреваются по части 1 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Им грозит штраф до 1 миллиона рублей и лишение свободы до десяти лет.

Подробности задержания Лерчек

В четверг, 3 октября, стало известно, что у Валерии Чекалиной дома прошли обыски, а ее саму забрали в изолятор временного содержания.

«Несмотря на ходатайство адвоката отложить допрос с ночи — не сделали этого. Лера не занималась бухгалтерией и была лицом компании. Если за ее спиной выводились деньги — она не знала», — сообщила в соцсети адвокат задержанной Екатерина Гордон.

Что касается бывшего супруга Чекалиной, его защитой занимается другая группа адвокатов.

Что было до

Ранее Чекалиных, когда они еще состояли в браке, обвиняли в уклонении от уплаты налогов. После того, как супруги погасили долг в размере около 500 миллионов рублей, уголовные дела в их отношении были закрыты.

Спустя некоторое время пара развелась.

Чекалина перед новым уголовным делом успела сняться в реалити-шоу «Звезды в Джунглях», выпуски которого сейчас выходят на ТНТ.