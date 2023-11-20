Блогер Лерчек закрыла все долги

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем полностью рассчитались с долгами перед Федеральной налоговой службой, заплатив в общей сложности 500 миллионов рублей.

«Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа. Для этого они произвели доплату в размере 296 миллионов рублей (из ранее уплаченных 311 миллионов часть ушла на оплату текущих налогов)», — сообщил ТАСС адвокат Чекалиных Константин Третьяков.

В марте Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 миллионов рублей, а ее мужу Артему – в пособничестве.

По данным следствия, Чекалина при пособничестве мужа уклонилась от уплаты НДС за 3 и 4 кварталы 2020 года, 1-4 кварталы 2021 года, а также НДФЛ за 2020-2021 годы на общую сумму более 311 миллионов рублей.