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Блогер Лерчек закрыла все долги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем полностью рассчитались с долгами перед Федеральной налоговой службой, заплатив в общей сложности 500 миллионов рублей.

«Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа. Для этого они произвели доплату в размере 296 миллионов рублей (из ранее уплаченных 311 миллионов часть ушла на оплату текущих налогов)», — сообщил ТАСС адвокат Чекалиных Константин Третьяков.

В марте Лерчек предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 миллионов рублей, а ее мужу Артему – в пособничестве.

По данным следствия, Чекалина при пособничестве мужа уклонилась от уплаты НДС за 3 и 4 кварталы 2020 года, 1-4 кварталы 2021 года, а также НДФЛ за 2020-2021 годы на общую сумму более 311 миллионов рублей.

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GammiPluh

Удивительное вокруг происходит... еще не много и поймут на сколько сильно их нагнули

mosquito__2010

С 2014 г. до 2022 г. им предлагали Мир через Минские соглашения после организованных котлов к которые...

mosquito__2010

Ты не видишь, люди видят. Ты лжец и фейкомет. Зачем ты постоянно выдвигаешь какие то нелепые и абсурдные...

Alhazred

Может. Но не ставит. Ты как всегда врешь. Ставили их бывшие ВМС Украины