НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Shaman перекрестился перед своими портретами

Источник:
Sibnet.ru
231 1
Shaman (Ярослав Дронов)
Фото: © телеграм-канал Shaman

Певец Shaman (Ярослав Дронов) перед выступлением в Твери перекрестился перед собственными портретами — видео разошлось по соцсетям.

В фойе Дворца культуры «Пролетарка», где проходили концерты артиста, организовали выставку педагога местной художественной школы Жанны Сивцовой «Я рисую SHAMAN». Певец остановился у портретов и трижды перекрестился.

«Он всегда крестится перед выходом на сцену три раза. И тут он, видимо, первый раз увидел эти картины, стал их смотреть, но поскольку уже торопился в зал, он и одновременно крестился перед выходом к зрителям. И получилось вот так», — объяснила поведение певца Сивцова изданию «Подъем».

По словам художницы, в ДК представлено всего 10 портретов Шамана, но в коллекции не менее 30 работ, посвященных певцу и его творчеству. Женщина призналась, что готова что-то продать, хотя «это, конечно, от сердца отрывать».

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Линда впервые обратилась к поклонникам после задержания
Оксана Акиньшина и Данила Козловский стали родителями
Прощание с телеведущим Молчановым пройдет в Москве
Подделка подписи: что известно о конфликте Линды и Фадеева
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Стартует предзаказ игры GTA VI
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Konami отключит доступ к своим серверам российским игрокам
Обсуждение (1)
Картина дня
Глава МИД России Сергей Лавров
Лавров объяснил, почему Украине не наносят чрезмерный ущерб
Армия США
НАТО окружит Россию «автономной зоной»
Переговоры российской и китайской сторон в расширенном составе
Путин обсудил с Си Цзиньпином экономику и Ближний Восток
Geely Monjaro
Вице-премьер запретил китайским авто конкурировать с АвтоВАЗом
Топ комментариев

velam

Автоваз кому-то может конкуренцию создавать? Если бы не запчасти, то китайские автомобили убили бы уже...

rumatam

мало бардака? На Германию глянуть нужно, местных 40% и они так "рады"...........

andrei703333

Зачем они здесь ? Крокус Сити холл уже забыли ?!

Uynachalnica

Где только таких горе-демографов берут? Организм не подготовлен, а он его рожать заставляет, и где жить...