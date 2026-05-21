Shaman перекрестился перед своими портретами

Певец Shaman (Ярослав Дронов) перед выступлением в Твери перекрестился перед собственными портретами — видео разошлось по соцсетям.

В фойе Дворца культуры «Пролетарка», где проходили концерты артиста, организовали выставку педагога местной художественной школы Жанны Сивцовой «Я рисую SHAMAN». Певец остановился у портретов и трижды перекрестился.

«Он всегда крестится перед выходом на сцену три раза. И тут он, видимо, первый раз увидел эти картины, стал их смотреть, но поскольку уже торопился в зал, он и одновременно крестился перед выходом к зрителям. И получилось вот так», — объяснила поведение певца Сивцова изданию «Подъем».

По словам художницы, в ДК представлено всего 10 портретов Шамана, но в коллекции не менее 30 работ, посвященных певцу и его творчеству. Женщина призналась, что готова что-то продать, хотя «это, конечно, от сердца отрывать».