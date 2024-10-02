Google Earth позволит путешествовать в прошлое

Компания Google объявила в своем блоге об обновлении приложения Google Earth. Пользователям стали доступны снимки 80-летней давности, позволяющие посмотреть на многие города и страны в историческом контексте — перед началом Второй мировой войны.

В частности, в Google Earth появились исторические фотографии таких городов, как Лондон, Берлин, Варшава, Париж, Сан-Франциско. Можно будет понаблюдать, как менялся уровень воды в Калифорнийском водохранилище.

Одновременно компания обновила изображения Street View почти для 80 стран. Теперь галерея уличных панорам содержит свыше 280 миллиардов фото. Масштабное пополнение коллекции стало возможно благодаря облегченной камере, которую можно установить на любой авто.

Также сервис улучшил качество изображений из космоса с помощью нейросети Cloud Score+. Искусственный интеллект удалил со снимков облака, которые часто закрывают собой те или иные объекты.