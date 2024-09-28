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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Смертельное ДТП произошло в центре Кемерова

Источник:
Sibnet.ru
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Смертельная авария, унесшая жизнь троих человек, произошла в субботу в центре Кемерова, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кузбасса.

Автоавария произошла на улице Тухачевского. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с «Нивой».

После удара «Ниву» отбросило на автомобиль Renault, который ехал в попутном направлении. От полученных травм водитель автомобиля Ford, а также водитель и пассажир «Нивы» погибли на месте.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа управления МВД по городу Кемерово, сотрудники Госавтоинспекции, экстренные службы.

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ЧП #ДТП #Кузбасс
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