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Российский хоккеист за минуту оформил дубль в меньшинстве

Источник:
Sibnet.ru
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Российский хоккеист «Амура» Кирилл Слепец оформил дубль за одну минуту, при этом все это время его команда играла в меньшинстве, сообщает официальный телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.

В матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 3:2. В конце второго периода, когда хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Кэмерона Ли, Слепец забросил две шайбы — на 39-й и 40-й минутах.

Слепец вторым в истории КХЛ смог оформить дубль в меньшинстве за одно удаление. Ранее уникальное достижение покорялось только форварду «Сибири» Дмитрию Тарасову в 2010 году в матче против «Авангарда».

После восьми сыгранных встреч «Амур» занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав шесть очков.

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