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Психолог предложила способ борьбы с откладыванием дел «на потом»

Источник:
«Газете.ру»
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Метод «холодной лягушки» поможет в борьбе с прокрастинацией, заставляющей откладывать важные дела на потом, посоветовала  сотрудник психологической службы Президентской академии, психолог Ольга Загер.

Метод «холодной лягушки» так называется из-за сказки, в котором лягушка взбила масло из сливок. Он заключается в том, что человеку нужно самое неприятное, нудное и вызывающее максимальное сопротивление делать сразу, рассказала Загер в интервью «Газете.ру».

«Если выбрать этот способ, то настроение на остаток дня будет лучше. К этому методу можно подключить эмоции — в момент выполнения в первые пять минут дать себе пострадать и позлиться от души по поводу тяжести задачи, а затем приступить спокойно к ее выполнению», — пояснила психолог.

Также помогает составление списков дел по приоритетам от самого важного к наименее важному, но полезному. Психолог также советует ставить галочки рядом с выполненными делами и придумывать вознаграждение для себя.

«Использование техники "помидора" тоже помогает. Она получила такое название в честь кухонного таймера в форме помидора, который использовал ее создатель, Франческо Чирилло. В этом случае следует тратить 25 минут на работу и 5 минут на отдых. Это поможет сохранить баланс отдыха и труда», — отметил Загер.


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