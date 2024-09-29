Психолог предложила способ борьбы с откладыванием дел «на потом»

Метод «холодной лягушки» поможет в борьбе с прокрастинацией,
заставляющей откладывать важные дела на потом, посоветовала сотрудник психологической службы Президентской
академии, психолог Ольга Загер.
Метод «холодной лягушки» так называется из-за сказки, в
котором лягушка взбила масло из сливок. Он заключается в том, что человеку
нужно самое неприятное, нудное и вызывающее максимальное сопротивление делать
сразу, рассказала Загер в интервью «Газете.ру».
«Если выбрать этот способ, то настроение на остаток дня
будет лучше. К этому методу можно подключить эмоции — в момент выполнения в
первые пять минут дать себе пострадать и позлиться от души по поводу тяжести
задачи, а затем приступить спокойно к ее выполнению», — пояснила психолог.
Также помогает составление списков дел по приоритетам от
самого важного к наименее важному, но полезному. Психолог также советует
ставить галочки рядом с выполненными делами и придумывать вознаграждение для
себя.
«Использование техники "помидора" тоже помогает. Она
получила такое название в честь кухонного таймера в форме помидора, который
использовал ее создатель, Франческо Чирилло. В этом случае следует тратить 25
минут на работу и 5 минут на отдых. Это поможет сохранить баланс отдыха и труда»,
— отметил Загер.