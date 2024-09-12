Високосная коллизия вызовет мировой компьютерный коллапс

Наличие високосных годов и упрощенного летоисчисления компьютерными программами через 76 лет приведет к всемирному сбою в работе софта, предсказал директор Центра технологических конкурсов и олимпиад НИТУ МИСИС Даниил Ефимов.

Согласно правилам календаря, годы, кратные сто, не являются високосными, если не делятся на четыреста. При этом данный нюанс не учитывается многими производителями программного обеспечения.

«Многие программные системы, использующие упрощенные алгоритмы для расчета високосных годов, могут неправильно рассчитать дату, добавив 29 февраля 2100 года, вместо того чтобы перейти на 1 марта», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Если это случится, в работе операционных систем, календарях, финансовых системах и других сервисах, зависящих от правильного учета времени, могут случиться сбои. Неполадки в работе могут негативно сказаться на бизнес-процессах многих компаний.

Современные программы продолжают вести упрощенное летоисчисление, поскольку данный принцип был заложен еще в 60-х годах прошлого века. Программисты разработали данную систему для уменьшения нагрузок на маломощные компьютеры прошлых поколений.