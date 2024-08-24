МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа для боевых самолетов

Пассажирский лайнер МС-21-300 в рамках подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман, которую используют боевые самолеты, сообщает пресс-служба корпорации Ростех.

Ранверсман представляет собой крутую горку, после которой самолет теряет скорость и затем скользит на крыло с крутым разворотом в обратную сторону. Угол тангажа в высшей точке горки составил 90 градусов.

«Такие возможности МС-21 обеспечиваются надежностью конструкции, совершенной аэродинамикой и самой современной системой управления», — говорится в сообщении компании.

При этом уточняется, что для повышения тяговооруженности самолет МС-21 в ходе выполнения воздушного трюка не имел на борту какого-либо груза и был только частично заправлен топливом.