Windows 11 станет более энергоэффективной

Обладатели ноутбуков под управлением новейших версий Windows 11 получат больше функций для контроля энергоэффективности операционной системы.

Разработчики обещают, что в результате пользователи смогут увеличить время работы от батареи. Новые режимы появятся в разделе «Электропитание и батарея», их можно будет устанавливать в зависимости от энергопотребления, пишет портал Neowin.

Например, обладатели новой версии Windows 11 смогут выбирать между режимами «Лучшая производительность» или «Лучшая энергоэффективность». Функция уже доступна на тестовых сборках ОС.

Microsoft уже попросила пользователей отправлять отзывы с целью еще лучше усилить энергоэффективность операционной системы в будущих сборках. После завершения тестов функцию внедрят в стабильные версии.